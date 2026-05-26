È la fine di un’era: Alexia Putellas lascia il Barcellona dopo 14 anni. Dove giocherà la fuoriclasse spagnola

La storia d’amore sportiva tra Alexia Putellas e il club della sua vita è ufficialmente giunta ai titoli di coda. Dopo ben 14 anni caratterizzati da un talento purissimo e un’assoluta resilienza, la fuoriclasse spagnola è pronta a dire addio. Arrivata nel 2012 dal Levante quando era appena diciottenne, la centrocampista è cresciuta di pari passo con la squadra, trasformandosi rapidamente in un’autentica icona del Barça Women e in un modello d’ispirazione per lo sviluppo del calcio femminile a livello globale. L’emozionante e meritato tributo per onorare la sua eredità si terrà in un evento ufficiale mercoledì alle 11:00, nella prestigiosa cornice dello Spotify Camp Nou.

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I record di Alexia: Pallone d’Oro, trofei e primati blaugrana

Numeri straordinari accompagnano il congedo della leggendaria capitana. Mettendo a referto 507 presenze ufficiali, si è piazzata al secondo posto nella classifica all-time del club, ad appena nove lunghezze dal record di Melanie Serrano (516). Le sue doti offensive l’hanno resa la miglior marcatrice assoluta della storia catalana con ben 232 reti. Il palmarès di squadra è a dir poco spaventoso, vantando un totale di 38 trofei: tra questi spiccano 4 Champions League, 10 titoli di Liga, 10 Coppe della Regina e 6 Supercoppe spagnole.

Premi individuali e trionfi internazionali certificano in modo inequivocabile la sua grandezza. È stata la prima calciatrice blaugrana a vincere il Pallone d’Oro, dominando per due edizioni consecutive nel 2021 e nel 2022. Negli stessi anni ha fatto incetta di riconoscimenti, conquistando i titoli FIFA The Best e di Giocatrice dell’Anno UEFA. Con la maglia della nazionale iberica, ha coronato il sogno di alzare una Coppa del Mondo e due UEFA Nations League. A impreziosire questa irripetibile carriera è stata la sua clamorosa tenacia: ha superato gravissimi infortuni al ginocchio, dimostrando una forza mentale e una disciplina ferree per confermarsi leader indiscussa del gruppo.

Parametro zero e nuova sfida in Inghilterra

Futuro in WSL per la due volte Pallone d’Oro. Putellas lascia il Barcellona a scadenza di contratto ed è ormai pronta a tuffarsi in un’inedita e suggestiva avventura in terra britannica. In pole position per assicurarsi la campionessa a parametro zero ci sono le London City Lionesses, ambizioso club inglese di proprietà dell’imprenditrice Michele Kang. Un vero e proprio colpo a effetto per la Premier League femminile, destinato a spostare gli equilibri del calcio europeo.