Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP

Alisson Santos Napoli, svolta azzurra per l’attaccante. Chi è, tutti i dettagli dell’operazione con lo Sporting CP

Il Napoli ha deciso di premere l’acceleratore. Nelle ore conclusive di una sessione invernale che si sta rivelando incandescente, il club partenopeo ha individuato il rinforzo giusto per completare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. Il nome in cima alla lista del Direttore Sportivo Giovanni Manna è quello di Alisson Santos, attaccante classe 2006 di proprietà dello Sporting Lisbona. Gli azzurri non hanno intenzione di mollare la presa e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata in una fase cruciale. La dirigenza sta lavorando incessantemente per chiudere l’operazione e regalare al tecnico salentino un prospetto dal futuro assicurato.

I dettagli economici: operazione da 18 milioni potenziali

La strategia del Napoli è chiara: convincere i portoghesi con una formula che garantisca solidità immediata all’affare ma flessibilità futura. Il club azzurro sta impostando la trattativa sulla base di un prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro, inserendo un diritto di riscatto a 15 milioni. Un investimento complessivo potenziale di 18 milioni per assicurarsi le prestazioni del brasiliano, esterno o seconda punta dotato di tecnica cristallina e rapidità, cresciuto in una delle “cantere” più prolifiche d’Europa. Alisson Santos rappresenterebbe quella scintilla di imprevedibilità utile per scardinare le difese chiuse nella seconda parte di stagione.

Stallo Sulemana: la pista si raffredda

Se per il brasiliano c’è ottimismo, arrivano notizie di segno opposto sul fronte Kamaldeen Sulemana. La situazione relativa all’esterno ghanese, altro profilo monitorato con attenzione nei giorni scorsi, è finita in una fase di stallo. Le difficoltà nell’incastrare le richieste economiche e la concorrenza (con la Roma che si era mossa con decisione) hanno portato il Napoli a raffreddare la pista, virando con decisione massima sul talento dello Sporting. Le prossime ore saranno decisive: Conte aspetta l’ultimo regalo, e tutte le strade ora portano a Lisbona.