Allegri Inter, spunta un clamoroso retroscena: l’allenatore toscano poteva finire in nerazzurro prima del Milan. I dettagli svelati da Romano

Allegri Inter: il retroscena clamoroso svelato da Fabrizio Romano. A sorpresa il tecnico poteva firmare per l’altra squadra milanese

Il mercato degli allenatori riserva sempre colpi di scena, ma quello che riguarda Allegri e l’Inter ha davvero del sorprendente. A svelare un retroscena mai emerso finora è stato il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto nel podcast “La Trattativa” su Tim Podcast. Secondo l’esperto di calciomercato, Massimiliano Allegri si sarebbe trovato a un passo dalla panchina nerazzurra prima di accettare il ritorno al Milan.

Romano ha spiegato come Allegri, motivato da un forte desiderio di tornare in campo e da un legame profondo con il mondo rossonero, abbia ricevuto una proposta chiara e immediata da parte del Milan: prendere o lasciare. Ma la parte interessante arriva quando si parla dell’Inter.

Infatti, Allegri avrebbe potuto aspettare pochi giorni in più e valutare l’esito della finale di Champions League, che vedeva protagonista proprio l’Inter di Simone Inzaghi. Se il tecnico nerazzurro avesse lasciato, la panchina dell’Inter sarebbe diventata disponibile, aprendo uno scenario potenzialmente favorevole all’arrivo dell’ex Juve.

Il bivio era chiaro: Allegri all’Inter o ritorno al Milan. Ma il tempo stringeva. Il Milan premeva per una risposta rapida, mentre l’Inter doveva ancora chiudere la stagione. Così, in un giovedì decisivo, Allegri ha fatto la sua scelta, preferendo il progetto rossonero e rinunciando alla possibilità – tutt’altro che remota – di sedere sulla panchina dell’Inter.

Romano ha sottolineato che la decisione è stata presa anche per motivi affettivi: Allegri conosce bene il Milan, vi ha già vinto e sente forte il richiamo di un ambiente che considera casa. Tuttavia, l’idea di Allegri all’Inter non era pura fantasia: era uno scenario reale, sfiorato, ma mai concretizzato per una questione di tempistiche e scelte personali.

In conclusione, il retroscena tra Allegri e l’Inter ci mostra quanto il destino di un allenatore possa cambiare per pochi giorni di differenza. E se la storia fosse andata diversamente? Forse oggi staremmo parlando di un’Inter targata Allegri, invece che di un Milan pronto a ripartire con il suo ex condottiero. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano