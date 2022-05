Allegri Juve, quale futuro del tecnico? Società poco convinta dai risultati

Allegri Juve, società sicura sulle prossime mosse per la panchina. Ecco quale sarà il futuro dell’attuale allenatore bianconero

Allegri e la Juve, il matrimonio bis non è andato come ci si aspettava. I risultati sono stati deludenti nonostante il quarto posto, ma senza l’idea concreta di poter lottare davvero per le prime posizioni.

Quale futuro per il tecnico? La società non è convinta dai risultati, ma resta il fatto che Allegri ha firmato un contratto importante per quattro stagioni. Al momento è legato alla panchina della Juventus con ampia scelta sul mercato, ma con l’idea di un cambio di rotta nella prossima stagione. Lo scrive Tuttosport.