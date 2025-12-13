Max Allegri sul Milan: «Ordine per vincere ancora. Leao? Voglio soltanto dire questa cosa»

Milan, Allegri alla vigilia di Sassuolo: “Serve ordine e mentalità vincente”. Le parole del tecnico

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo, sottolineando l’importanza di affrontare la partita con ordine e concentrazione. “Domani cerchiamo di invertire la rotta – ha spiegato Allegri –. Il Sassuolo è una squadra forte, le partite non finiscono mai sia se sei in vantaggio sia se sei sotto. Dobbiamo approcciare la gara con grande attenzione”.

Il tecnico ha fatto il punto sul bollettino medico: “Leao non ci sarà domani ma tornerà per la Supercoppa. Fofana è recuperato, ma domani resterà a casa. Athekame è pronto, mentre Gimenez continua a lavorare per rientrare”.

Su giocatori come Pulisic e Nkunku, Allegri ha aggiunto: “Pulisic ha margini di crescita e davanti alla porta diventa diabolico. Nkunku ha mostrato grande qualità a Torino, ma deve essere più sereno e sorridere di più. È un giocatore importante per il Milan”.

Sul piano tattico, Allegri ha evidenziato l’importanza della fase difensiva: “Bisogna avere approcci positivi sia all’inizio del primo che del secondo tempo, sono i momenti più delicati. Il Sassuolo può segnare in qualsiasi momento, quindi domani serve grande ordine”.

Riguardo alla corsa scudetto, Allegri ha commentato: “Inter e Napoli sono le favorite perché hanno giocato il campionato fino all’ultima giornata. Il Milan ha cambiato molti giocatori, ma il nostro obiettivo resta la Champions. Siamo primi con 31 punti, ma manca ancora molta strada”.

Infine, Allegri ha parlato della mentalità del gruppo: “Ho trovato ragazzi con voglia di arrivare. Bisogna affrontare ogni partita con orgoglio, passione e professionalità. Il calcio è illogico, ma dobbiamo alzare sempre l’asticella, migliorare l’attenzione e consolidare la nostra identità”.

Il tecnico del Milan ha ribadito che, oltre al mercato, la priorità resta il campo: “Se abbiamo una punta giocheremo con una, se ne abbiamo due con due. Noi pensiamo a far bene domani, poi valuteremo il resto. Questo è un gruppo che vuole lasciare il segno nel Milan”.

