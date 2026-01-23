Allegri Milan, Max leader totale: il patto con Cardinale e la sua influenza sul mercato

Allegri Milan, il tecnico al centro del progetto: stima della proprietà e futuro blindato. Il retroscena sulla sua influenza nelle scelte del club

Un leader totale, capace di estendere la sua influenza ben oltre il rettangolo verde. Massimiliano Allegri è diventato il fulcro assoluto del mondo rossonero, un punto di riferimento imprescindibile che unisce spogliatoio, dirigenza e proprietà. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il blitz milanese di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, seppur breve, ha sancito definitivamente la centralità del tecnico livornese nel progetto. Lontani i fantasmi della passata stagione, caratterizzata dalla gestione fallimentare del duo Paulo Fonseca–Sergio Conceição e conclusa con un anonimo ottavo posto, il Milan è tornato a essere una macchina competitiva e ambiziosa.

La rinascita del Diavolo poggia su pilastri solidi costruiti proprio dall’allenatore toscano: una difesa blindata, la valorizzazione dei giovani talenti come il terzino Davide Bartesaghi e la reinvenzione tattica di Rafael Leao, convinto a sposare un nuovo ruolo. Ma il peso specifico di Max si sente soprattutto nelle strategie di mercato, dove la sua parola è diventata legge anche per l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. L’esempio lampante è il rinnovo di Mike Maignan: in un modello aziendale attento all’età media, prolungare a cifre quasi raddoppiate il contratto di un portiere ultra-trentenne è un’eccezione che solo l’autorevolezza di Allegri ha potuto garantire, convinto che i trionfi passino dai guantoni dei fuoriclasse. Lo stesso vale per l’ingaggio di Adrien Rabiot, richiesto espressamente dopo il passo falso all’esordio contro la Cremonese.

Questa stabilità sportiva si riflette anche sui piani societari. RedBird si appresta a rifinanziare il debito con Elliott attraverso l’ingresso di Manulife Comvest, un’operazione che sposta l’orizzonte della restituzione al 2031 e abbassa i tassi di interesse, garantendo continuità alla programmazione. Con il futuro blindato, l’attenzione torna al campo: domenica sera i Rossoneri affronteranno all’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini. Una sfida d’alta quota per una squadra che, statistiche alla mano (una sola sconfitta in 21 gare), viaggia su ritmi da Scudetto, replicando i cammini trionfali delle stagioni 1995-96 e 2003-04.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano