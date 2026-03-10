Allegri Milan, Cruciani: «Ci sono persone che non aspettano altro che il suo fallimento. Li fa andare pazzi e io godo!»

Allegri Milan, Cruciani a sorpresa: «Ci sono persone che non aspettano altro che il suo fallimento. Li fa andare pazzi e io godo!»

Giuseppe Cruciani, intervenuto nell’ultima puntata di Numer1 Podcast, ha difeso apertamente Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle critiche che l’allenatore ha ricevuto durante la stagione. A suo avviso, una parte dell’opinione pubblica aspettava un passo falso del tecnico per attaccarlo, quasi come se il fallimento fosse dato per scontato.

Cruciani ha invece sottolineato come Allegri abbia dimostrato di essere tutt’altro che “finito”, rispondendo alle contestazioni con risultati concreti sul campo e mantenendo saldo il controllo della squadra nei momenti più delicati. Per il giornalista, il rendimento ottenuto è la prova più evidente della solidità del tecnico livornese.

LE CRITICHE E LA RISPOSTA DI ALLEGRI – «Ci sono persone che non aspettavano altro che il fallimento di Allegri per dire che è un allenatore finito, superato dal tempo, dalla storia. Sono le stesse persone che hanno visto tutti i loro idoli cadere in disgrazia, uno per uno. Succede ma se uno non è fondamentalista sa che passi dei periodi in cui vinci e periodi in cui perdi. Il punto è questo, aspettavano un passo falso per dire che è un allenatore antiquato, morto, e in questo momento glie lo sta mettendo in quel posto, non vedevano l’ora di dire che era un allenatore morto».

I RISULTATI DI ALLEGRI – «Invece due derby vinti, Champions quasi assicurata, 60 punti rispetto ai 44 dell’anno scorso. Fino ad adesso cosa volete dire? Li fa andare pazzi che raggiunga la Champions League in questo modo, questo gruppo di persone che avevano messo nel mirino Allegri come simbolo del male del calcio. E io godo come un pazzo».