Milan Lazio, Allegri nel post partita: «Confusione negli ultimi minuti. Dobbiamo mantenere umiltà, Leao può fare la differenza. Espulsione? Ecco cosa ho detto all’arbitro»

Milan Lazio, Allegri nel post partita ha commentato il match vinto 1-0 a San Siro dai rossoneri soffermandosi anche sull’episodio finale

Subito dopo la vittoria 1-0 contro la Lazio, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport, commentando l’andamento della partita, l’importante gol di Rafael Leao, e alcuni aspetti della squadra rossonera, tra cui le prestazioni di Leao e Rabiot, oltre a un episodio controverso con l’arbitro.

SUGLI ULTIMI MINUTI DI PARTITA – «Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, la Lazio ha corso e pressato molto. Fin quando hanno quei ritmi non ti danno tante linee di passaggio. Noi in quel caso non siamo stati bravi. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli, anche prima del gol».

SULLO SCUDETTO E L’UMILTÀ – «Dobbiamo continuare a lavorare e mantenere questa umiltà e questa voglia di giocare da squadra. C’è entusiasmo, mettono tutto in campo e nessuno si tira indietro».

SU LEAO E IL SUO RUOLO DA CENTRAVANTI – «Al Lille faceva il centravanti. Quando arriva la palla la difende molto bene e ha possibilità di svariare».

SU RABIOT E LA SUA CRESCITA – «Rispetto anche all’ultimo anno alla Juventus è cresciuto moltissimo. Ha uno strapotere fisico importante, è un uomo squadra. Per creare delle squadre che lottano al vertice devi avere uomini così. Ci sono giocatori che hanno dei motori diversi e lui è uno di questi».

