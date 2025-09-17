Allenamento Bologna, Holm ritorna in gruppo. Nel mezzo però l'infermeria è piena - Calcio News 24

Allenamento Bologna: Holm torna in gruppo, ma l’infermeria resta piena. La situazione attuale

Buone notizie dall’allenamento del Bologna: Emil Holm è tornato a lavorare con il gruppo dopo il lungo stop causato da un infortunio muscolare al soleo. Lo svedese, arrivato in estate ma ancora a secco di presenze ufficiali, potrebbe rientrare tra i convocati già per la sfida di campionato contro il Genoa. Un recupero importante per il tecnico Vincenzo Italiano, che potrà contare su una pedina in più nella rotazione difensiva, soprattutto in vista dell’imminente debutto in Europa League contro l’Aston Villa.

Durante l’allenamento del Bologna, Holm ha mostrato buoni segnali di tenuta fisica, segnale che il percorso riabilitativo ha dato i suoi frutti. In Europa, il veterano De Silvestri non sarà a disposizione, aprendo così il ballottaggio tra Holm e Zortea per una maglia da titolare sulla fascia destra. L’inserimento graduale dell’ex Spezia sarà comunque gestito con cautela, vista la lunga assenza.

Nonostante il rientro di Holm, la situazione generale dell’infermeria resta delicata. Il difensore Casale continua con il lavoro personalizzato e appare difficile un suo recupero prima del match con il Lecce. Questa assenza costringe Italiano a gestire con attenzione la difesa, affidandosi alla rotazione tra Heggem, Lucumi e Vitik per occupare due posti nel reparto arretrato.

All’allenamento del Bologna di questa settimana mancavano ancora diversi elementi chiave: Immobile, Sulemana e Pobega restano fermi ai box e il loro rientro è previsto solo dopo la sosta di ottobre. Restano da valutare anche le condizioni di Miranda, Dominguez e del neoacquisto Rowe, ancora alle prese con acciacchi fisici o problemi di adattamento.

Nel frattempo, lo staff tecnico spera nella crescita di giocatori come Bernardeschi e Odgaard, finora non ancora determinanti. La squadra ha bisogno di ritrovare compattezza e equilibrio, sia durante le partite sia negli allenamenti. È proprio attraverso un’intensità maggiore nell’allenamento del Bologna che Italiano vuole preparare al meglio il doppio impegno tra campionato e coppe.

Con una rosa da gestire tra infortuni e impegni ravvicinati, ogni seduta di allenamento del Bologna diventa cruciale per trovare soluzioni, migliorare la condizione atletica e tornare alla vittoria.