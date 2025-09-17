Allenamento Genoa, le ultime novità in casa rossoblu dopo la sessione. Il punto - Calcio News 24

Allenamento Genoa: ripresa immediata dopo il rientro da Como, assenti Cornet e Onana

Dopo la sfida in trasferta contro il Como, il Genoa non ha perso tempo: nonostante il rientro a Genova nella notte, questa mattina a Villa Rostan era già tutto pronto per una nuova seduta. L’allenamento del Genoa, organizzato dal tecnico Patrick Vieira, si è svolto regolarmente al “Pio” sotto gli occhi attenti dello staff e con una visita d’eccezione: quella del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, presente in sede per motivi istituzionali.

Come di consueto dopo un impegno ravvicinato, la seduta è stata modulata su due gruppi. I calciatori che non hanno preso parte alla partita di Como, o che sono subentrati solo per pochi minuti, hanno svolto un lavoro completo, con esercitazioni tattiche, partitelle a campo ridotto e focus sulla fase di costruzione. Per loro l’allenamento del Genoa è stato intenso, mirato a mantenere alto il ritmo in vista del prossimo impegno.

Discorso diverso, invece, per chi ha giocato gran parte dei minuti al Sinigaglia: per questi elementi, lo staff ha predisposto un programma di scarico e defaticamento tra palestra e campo, utile a favorire il recupero fisico in vista della prossima sfida in calendario, in programma contro il Bologna.

Restano invece indisponibili Cornet e Onana, entrambi ancora alle prese con programmi di recupero personalizzati. I due calciatori proseguono nel percorso di riabilitazione fisica e non saranno convocabili per la trasferta al Dall’Ara. Lo staff medico rossoblù monitora quotidianamente le loro condizioni, ma difficilmente potranno rientrare prima della sosta.

Intanto, buone notizie arrivano dal fronte disciplinare: nessuna squalifica è stata inflitta dal Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato. Vieira potrà quindi contare su quasi tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per i due infortunati già citati.

L’allenamento del Genoa ha confermato una squadra concentrata e determinata a tornare subito al successo. Lo staff tecnico vuole mantenere alta l’intensità, consapevole che la trasferta contro il Bologna sarà un banco di prova importante per testare la continuità e la solidità del gruppo.

Con lo sguardo puntato già al weekend, il Genoa continua a lavorare con determinazione: ogni seduta, ogni dettaglio, può fare la differenza.