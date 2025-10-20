Allenamento Inter, cosa risulta in vista della gara di Champions League in Belgio? Le ultime - Calcio News 24

Allenamento Inter: ultime prove prima della trasferta di Champions in Belgio

Proseguono con intensità gli ultimi preparativi ad Appiano Gentile per l’Allenamento Inter, guidata da Cristian Chivu. La formazione nerazzurra è attesa dalla delicata trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, match valido per la fase a gironi di Champions League. L’obiettivo è chiaro: conquistare la terza vittoria consecutiva nel girone e consolidare il primato europeo.

Durante l’allenamento Inter odierno, è arrivata la conferma dell’assenza di Marcus Thuram. L’attaccante francese non sarà convocato per la sfida di Bruxelles, come anticipato dall’inviato di Sky Sport, Andrea Paventi. Una perdita importante per Chivu, che dovrà fare a meno anche del secondo portiere Di Gennaro, operato al polso destro. A sostituirlo sarà il giovane classe 2005 Alessandro Calligaris, promosso dalla Primavera e pronto a vivere la sua prima esperienza europea con la prima squadra.

Nonostante queste defezioni, l’allenamento Inter ha evidenziato segnali positivi, soprattutto nel reparto offensivo. Diversi giocatori stanno attraversando un buon momento di forma. In particolare, capitan Lautaro Martinez appare ispirato e pronto a guidare l’attacco. Accanto a lui, cresce l’attesa per i giovani talenti Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, che potrebbero trovare spazio nella formazione titolare.

Cristian Chivu ha lavorato su diverse soluzioni tattiche durante l’allenamento Inter, valutando la possibilità di un turnover ragionato in vista dei prossimi impegni in Serie A. Il tecnico rumeno è chiamato a gestire con attenzione energie ed equilibri, considerando anche l’assenza di Matteo Darmian per infortunio.

L’allenamento Inter si è svolto con grande concentrazione, iniziando con leggero ritardo ma confermando l’impegno e la determinazione del gruppo. L’Inter vuole dare continuità al suo momento positivo, che l’ha riportata ai vertici della classifica sia in campionato che in Europa.

Nel pomeriggio, la squadra partirà per Bruxelles, dove domani sera affronterà l’Union SG in una sfida che può risultare decisiva per il prosieguo del cammino europeo. L’Allenamento Inter di oggi ha fornito indicazioni preziose a Chivu, che si prepara a schierare la miglior formazione possibile per centrare un altro successo internazionale.

