Allenamento Inter, Chivu potrebbe recuperare questi giocatori nerazzurri - Calcio News 24

Allenamento Inter, Bonny e Darmian verso la convocazione? Le ultime novità in casa nerazzurra

L’Allenamento Inter odierno ha fornito indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni di campionato, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Ange-Yoan Bonny e Matteo Darmian. Entrambi i giocatori, come riportato da Sky Sport, hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato e non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro il Bologna. Le loro situazioni, però, vengono valutate in modo diverso dallo staff tecnico nerazzurro.

Per quanto riguarda Bonny, classe 2005, filtra un cauto ottimismo. L’attaccante francese potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già nella giornata di domani, aumentando così le possibilità di una sua convocazione per la partita contro il Parma. Il giovane talento, che finora ha trovato poco spazio con la maglia dell’Inter, sta lavorando intensamente per recuperare la migliore condizione fisica e rimettersi in corsa nelle gerarchie offensive. Un suo eventuale impiego contro il Parma rappresenterebbe un passaggio importante nel percorso di crescita e di adattamento al calcio italiano.

Diversa, invece, la gestione di Matteo Darmian. Anche lui ha seguito un programma individuale durante l’Allenamento Inter, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il big match contro il Napoli. Il difensore nerazzurro ha messo nel mirino la trasferta partenopea e sta procedendo con cautela nel recupero, evitando rischi inutili che potrebbero compromettere il finale di stagione. La sua assenza contro il Bologna è ormai certa, ma lo staff medico lavora per renderlo disponibile nella prossima giornata.

Il recupero di Darmian sarebbe fondamentale per Simone Inzaghi, che considera l’ex Manchester United un elemento chiave per equilibrio ed esperienza. La sua duttilità tattica consente all’Inter di adattarsi a diverse soluzioni difensive, soprattutto contro avversari di alto livello come il Napoli.

L’Allenamento Inter continua quindi a essere monitorato con grande attenzione, perché il rientro di Bonny e Darmian potrebbe ampliare in modo significativo le opzioni a disposizione dell’allenatore. Entrambi stanno seguendo un piano personalizzato e mirato, con l’obiettivo di tornare in gruppo nel minor tempo possibile. Il loro contributo potrebbe rivelarsi prezioso nella fase decisiva della stagione nerazzurra.