Allenamento Inter, le indicazioni alla vigilia del Bodo Glimt: c’è Dumfries, Calhanoglu solo parzialmente in gruppo! Presente un giovane dell’U23
Alla vigilia della sfida decisiva contro il Bodo Glimt, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, arrivano notizie incoraggianti dal quartier generale di Appiano Gentile. L’allenamento mattutino, aperto ai media per i primi quindici minuti come da protocollo UEFA, ha confermato il pieno recupero di Denzel Dumfries, l’esterno olandese dotato di una falcata impressionante sulla fascia destra.
Il calciatore ha svolto l’intera seduta con i compagni, confermando i progressi già mostrati nella giornata di ieri. La sua convocazione per il match di San Siro appare ormai certa, offrendo all’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno che guida la squadra con carisma, una soluzione tattica di grande peso fisico per cercare la rimonta europea.
Il piano per Calhanoglu e la promozione del giovane Matteo Lavelli
Discorso leggermente diverso per Hakan Calhanoglu, il regista turco dai piedi vellutati fondamentale per la manovra dei nerazzurri. Il numero venti ha lavorato solo parzialmente con il resto del gruppo e lo staff medico preferisce non rischiare una ricadute in un match così intenso. Il suo rientro definitivo è programmato per la ripresa degli allenamenti post-Champions, con l’obiettivo concreto di vederlo nella lista dei convocati per la prossima sfida di campionato contro il Genoa.
Nel frattempo, la sessione odierna ha visto protagonista anche un volto nuovo proveniente dalla cantera. Si tratta di Matteo Lavelli, attaccante dell’Under 23 aggregato alla prima squadra per rinforzare il reparto offensivo. Per i nerazzurri, la presenza del giovane talento rappresenta un segnale di continuità nel progetto di valorizzazione dei giovani, mentre l’intera piazza attende con ansia il fischio d’inizio per spingere la squadra verso gli ottavi di finale.