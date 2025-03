Allenamento Lazio: biancocelesti di Baroni al lavoro, le ultime da Formello su Castellanos a Nuno Tavares

Allenamento Lazio: biancocelesti del tecnico Baroni oggi al lavoro, le ultimissime che arrivano da Formello su Castellanos a Nuno Tavares

Dopo la pesantissima sconfitta della Lazio contro il Bologna in Serie A, il tecnico Baroni lavora con i pochi calciatori rimasti a disposizione, dopo i molti convocati dalle nazionali. Da monitorare molto la situazione legata agli infortunati e i nomi che generano più dibattito sono quelli di Castellanos e Nuno Tavares. Se l’attaccante dovrà restare fermo per altri 15 giorni, mettendo a rischio la gara contro il Torino, ben diversa è la situazione legata a Nuno Tavares, che ha fatto rientro dalla nazionale, ma non dovrebbe essere a rischio per la prossima sfida di campionato.

Nell’allenamento di oggi non si sono visti nemmeno Gila e Vecino, con Dele-Bashiru ancora fermo ai box. Oggi gli uomini di Baroni hanno lavorato su attivazione atletica, possesso palla, tiri in porta e partitella.