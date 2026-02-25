Allenamento Milan, personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul suo rientro

Allenamento Milan, lavoro personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul rientro del difensore. Le ultime dalla seduta odierna a Milanello

Il Milan non ha tempo per piangersi addosso dopo il pesante ko interno rimediato contro il Parma a San Siro. La formazione guidata da Massimiliano Allegri mette immediatamente nel mirino la prossima decisiva trasferta allo stadio Zini contro la Cremonese. Per voltare subito pagina e difendere il prezioso piazzamento valevole per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la squadra ha ripreso intensamente i lavori a Milanello. Nel corso della giornata odierna sono andate in scena due faticose sedute di allenamento per preparare al meglio la sfida. Durante la mattinata il gruppo ha svolto un importante lavoro in palestra per potenziare adeguatamente i carichi fisici. Nel pomeriggio, invece, i calciatori si sono trasferiti sul campo verde per dedicarsi esclusivamente alla tattica e ai nuovi schemi di gioco.

Tuttavia, come appreso e confermato dalla redazione di Milannews24, Massimiliano Allegri deve ancora fare i conti con diverse pesanti assenze all’interno dell’infermeria. Oltre ai noti lungodegenti Loftus-Cheek e Santiago Gimenez, a destare enorme preoccupazione sono soprattutto le attuali condizioni di Matteo Gabbia. Il tesserato ha svolto anche nella giornata di oggi un mirato e attento lavoro personalizzato a parte. L’obiettivo primario è smaltire definitivamente il fastidioso problema muscolare accusato ai flessori della coscia destra. Questo imprevisto si è manifestato durante la fase di riscaldamento precedente alla partita giocata domenica scorsa.

Al momento, la sua effettiva presenza nella lista dei convocati per l’importante gara contro la Cremonese resta in fortissimo dubbio. Lo staff medico non ha la minima intenzione di correre rischi inutili che potrebbero compromettere pesantemente il finale di annata calcistica. I preparatori atletici stanno valutando attentamente un piano di recupero graduale per evitare qualsiasi possibile ricaduta. Le prossime 48 ore saranno totalmente determinanti per capire se ci sarà reale margine per rientrare o se l’assenza sarà confermata. I tifosi attendono aggiornamenti costanti dal centro sportivo per affrontare le ultimissime cruciali sfide in programma con l’intera rosa a disposizione.