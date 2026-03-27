Allenamento Milan: Leao ancora in Portogallo per gli esami, Gabbia continua il recupero verso la sfida con il Napoli

Allenamento Milan: Leao prosegue i controlli in Portogallo, novità importanti sul recupero di Gabbia in vista del Napoli

Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello, sfruttando la sosta per le nazionali per proseguire il lavoro con i giocatori rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri. La seduta è servita sia a mantenere ritmo e intensità, sia a monitorare da vicino lo stato degli infortunati, elemento centrale in questa fase della stagione. Lo riporta Milannews24.

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Tra coloro che hanno svolto lavoro personalizzato c’è Matteo Gabbia, ancora impegnato nel recupero dopo l’operazione per ernia inguinale subita a inizio marzo. Il difensore ha seguito anche oggi un programma differenziato. Assente invece Rafael Leao, volato in Portogallo per ulteriori controlli dopo il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore: l’attaccante proseguirà il percorso di recupero lontano da Milanello e rientrerà a Milano la prossima settimana, con la gestione del suo rientro che resta sotto osservazione in vista del finale di stagione.

Il resto del gruppo ha lavorato regolarmente sul campo, tra esercitazioni tecniche e conclusioni in porta, mantenendo alta l’intensità nonostante le numerose assenze dovute alle convocazioni internazionali. Il programma prevede un’altra seduta domani, dopodiché lo staff concederà tre giorni di riposo. La ripresa è fissata per mercoledì 1 aprile nel pomeriggio, quando la squadra tornerà al completo per preparare gli impegni decisivi che attendono i rossoneri.