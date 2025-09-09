Allenamento Napoli: spuntano nuove indiscrezioni su Rasmus Hojlund. La situazione attuale - Calcio News 24

Allenamento Napoli: Hojlund in campo, Conte ritrova cinque nazionali. La situazione attuale

Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Fiorentina, in programma sabato alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi per la terza giornata di Serie A. Oggi pomeriggio, la squadra di Antonio Conte ha svolto un’importante sessione al Centro Sportivo SSC Napoli, con diverse novità interessanti che hanno caratterizzato l’allenamento del Napoli.

La notizia più attesa riguarda l’arrivo di Rasmus Hojlund, alla sua prima seduta ufficiale con il Napoli. L’attaccante danese, uno dei colpi di mercato più chiacchierati dell’estate, ha finalmente indossato la maglia azzurra sul campo d’allenamento, partecipando attivamente al lavoro previsto dallo staff tecnico. Un momento significativo per la squadra e per i tifosi, che attendono con curiosità di vedere Hojlund all’opera nel nuovo sistema di gioco di Conte.

Oltre a Hojlund, il tecnico salentino ha potuto riabbracciare cinque calciatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali: Kevin De Bruyne, Noa Lang, Stanislav Lobotka, Mathias Olivera e lo stesso Hojlund. Questi atleti hanno svolto una seduta personalizzata di recupero e potenziamento muscolare, utile a gestire al meglio il rientro e a evitare sovraccarichi fisici.

L’allenamento del Napoli si è quindi diviso in due gruppi: da una parte i nazionali impegnati in esercizi rigenerativi, dall’altra il resto del gruppo ha lavorato con maggiore intensità su aspetti atletici e tecnici. L’obiettivo è arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida contro una Fiorentina sempre temibile, soprattutto tra le mura amiche.

Dopo le vittorie contro Sassuolo (2-0 al Mapei) e Cagliari (1-0 al Maradona), il match contro i viola rappresenta il primo vero banco di prova stagionale per il Napoli. Antonio Conte continua a lavorare intensamente per trasmettere ai suoi uomini la giusta mentalità e organizzazione tattica, elementi chiave per affrontare un calendario sempre più competitivo.

L’Allenamento Napoli di oggi ha segnato un momento importante anche dal punto di vista dell’integrazione dei nuovi arrivati. L’entusiasmo è alto e la preparazione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori sedute per affinare i meccanismi in vista del big match di sabato sera.