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Allenamento Parma, buone notizie da Collecchio: Almqvist torna in gruppo e punta il Napoli!
Allenamento Parma, buone notizie da Collecchio: Almqvist torna in gruppo e punta il Napoli! Gli aggiornamenti dall’infermeria
Il Parma ha ripreso oggi gli allenamenti a Collecchio dopo il pareggio in trasferta contro la Lazio, iniziando la preparazione della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica 12 aprile alle 15:00. La notizia più importante per Carlos Cuesta arriva però dall’infermeria: Pontus Almqvist è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni, segnale molto incoraggiante in vista del prossimo impegno dei gialloblù.
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L’attaccante esterno svedese, classe 1999, era assente da diversi mesi a causa di un infortunio muscolare. La sua ultima presenza ufficiale risale infatti al 7 gennaio 2026 contro l’Inter. Dopo aver ripreso parzialmente il lavoro con il gruppo la scorsa settimana, nella seduta odierna Almqvist ha svolto lo stesso carico di lavoro degli altri componenti della rosa, confermando progressi concreti sul piano del recupero.
A questo punto cresce la fiducia per una possibile convocazione già contro il Napoli. Non posso confermare che sarà subito pronto per giocare dal primo minuto, ma il suo pieno rientro in gruppo rappresenta una notizia importante per il Parma, che in questa fase della stagione ha bisogno di ritrovare più soluzioni offensive possibili. Per Cuesta, il ritorno di Almqvist può diventare un’arma in più per affrontare una gara molto delicata.
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