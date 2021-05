Allenatore Fiorentina, risale Garcia perchè Gattuso è attratto da una squadra!

Commisso è alla ricerca del nome giusto per la panchina della Fiorentina dell’anno prossimo. Il preferito rimane Gattuso ma…

Come riportato da La Nazione questa matttina Rino Gattuso è sempre in cima alla lista dei desideri della Fiorentina per la panchina della prossima stagione. Ormai quasi certo l’addio al Napoli, soltanto da formalizzare con un incontro con il presidente De Laurentiis. Occhio però ad una squadra che sta tentando Gattuso nelle ultime ore.

In caso di addio di Simone Inzaghi, su di lui c’è la Juventus, Lotito farebbe un tentativo per l’ex giocatore del Milan che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare nuovamente una competizione europea, magari anche la Champions. Proprio per questo motivo nelle ultime ore sono risalite le quotazioni per la Fiorentina dell’ex Roma Rudi Garcia, attualmente al Lione.