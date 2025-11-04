Genoa News
Allenatore Genoa, ore di riflessione per il nuovo tecnico dei rossoblù: ecco i nomi dei possibili sostituti di Vieira
Allenatore Genoa, riflessioni in corso per il club rossoblù: De Rossi e Vanoli tra le opzioni post-Vieira. Le ultimissime
Dopo la separazione da Patrick Vieira e il successo in campionato contro il Sassuolo con Criscito e Murgita in panchina, il Genoa si prende ancora qualche ora di riflessione prima di sciogliere le riserve sul nuovo tecnico.
La decisione definitiva arriverà tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, 4 novembre, al termine di un confronto tra dirigenti e collaboratori. L’obiettivo della società è comunque quello di affidare la squadra già a partire dall’allenamento di domani, 5 novembre, in vista della sfida contro la Fiorentina valida per l’11ª giornata di Serie A.
In pole position resta Daniele De Rossi, mentre Paolo Vanoli appare più defilato. Non è esclusa, però, la possibilità di proseguire temporaneamente con la coppia Murgita-Criscito fino alla gara con i viola, rinviando la scelta definitiva alla sosta per le Nazionali. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Panchina Genoa, a breve la scelta da parte della società. La corsa per il post Vieira è a due e c’è un grande favorito. Le ultimissime!
Frendrup post Genoa Sassuolo: «Noi abbiamo dimostrato di essere ancora vivi. Criscito ha portato questo»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...