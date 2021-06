Allenatore Lazio, se salta Sarri pronto il piano B: i dettagli

Il piano B di Lotito per la panchina della Lazio si chiama Vitor Pereira. Ieri si è svolto un incontro con il tecnico portoghese

Il futuro della panchina della Lazio è ancora in bilico, nonostante Maurizio Sarri sembri essere il primo indiziato per sostituire Simone Inzaghi. Il presidente Lotito, però, continua a studiare il piano B per non rimanere scoperto in caso di addio. Nella giornata di ieri il presidente ha incontrato Vitor Pereira, ex allenatore di Porto, Monaco, Fenerbahce ecc.

Il tecnico è sbarcato ieri sera a Roma e a Formello ha incontrato il ds Tare. Tra le parti un colloquio esplorativo che è servito per sondare le sue idee e la sua eventuale disponibilità ad accettare la panchina della Lazio.