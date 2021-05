Allenatore Parma: idea Inzaghi, in corsa c’è anche Cannavaro

Il Parma ragiona sul futuro della propria panchina, piace Filippo Inzaghi ma in corsa c’è anche Fabio Cannavaro

Il Parma dopo la retrocessione programma in fretta il ritorno in Serie A. D’Aversa saluterà a fine stagione e il presidente Krause si è già messo alla ricerca del sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport piace parecchio Filippo Inzaghi – corteggiatissimo anche dal Monza di Berlusconi e Galliani – ma in corsa c’è anche Fabio Cannavaro.

Le alternative portano il nome di Italiano, Stroppa e Paolo Zanetti. Per quanto riguarda la rosa: Sepe ha diverse piste in serie A, dall’Empoli all’opzione Napoli. In uscita anche Gervinho che oscilla tra la permanenza in Italia e le ricorrenti sirene arabe. Bruno Alves, dal suo canto, è al bivio dopo una lunga carriera da protagonista. Sul difensore da tempo l’interesse dell’ambiziosa Cremonese in Serie B, ma non sono da escludere soluzioni di ritorno in Portogallo. Latitano al momento offerte vantaggiose per gli attaccanti Inglese e Cornelius, poco brillanti nella stagione del Parma.