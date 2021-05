Allenatore Parma, Maresca ha accettato l’offerta: sarà lui il nuovo tecnico

Il Parma ha trovato il nuovo allenatore per la prossima stagione: Enzo Maresca ha accettato l’offerta ed è pronto a sedersi sulla panchina gialloblu

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Enzo Maresca attuale allenatore nell’accademy del Manchester City, ha accettato l’offerta del Parma e si appresta a diventare il nuovo allenatore gialloblu per la prossima stagione, con l’obbiettivi di una immediata risalita in Serie A.