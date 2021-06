Allenatore Sampdoria, D’Aversa spara alto: la richiesta del tecnico

La Sampdoria starebbe puntando Roberto D’Aversa come nuovo allenatore, ma il tecnico avrebbe sparato alto per l’ingaggio

La Sampdoria resta in attesa di capire chi siederà sulla panchina per la stagione 2021/22. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’incontro con Roberto D’Aversa avrebbe dato un esito inaspettato, quantomeno per la richiesta economica avanzata dal suo entourage.

D’Aversa per trasferirsi alla Sampdoria avrebbe chiesto un ingaggio pari a 1.3 milioni di euro, ben al di sopra degli 800 mila euro messi in preventivo da Massimo Ferrero. Una cifra che rimette tutto in discussione e fa tornare in auge Beppe Iachini, Marco Giampaolo e inaspettatamente Claudio Ranieri.