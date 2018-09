L’allenatore del Santos avverte l’Inter: «Vogliamo rinnovare il prestito di Gabigol»

Cuca, allenatore del Santos, non intende privarsi di Gabigol per la prossima stagione: «Vogliamo tenerlo ancora»

Gabriel Barbosa, al secolo, Gabigol è in prestito dall’Inter al Santos fino al prossimo 31 dicembre. Una parentesi non troppo felice quella vissuta dall’attaccante all’ombra della Madonnina, che in Brasile pare aver ritrovato il proprio equilibrio con tanti gol e buone giocate. A tal punto che ha fatto sapere di voler restare ancora in Sudamerica. Tuttavia la situazione intorno al brasiliano è ancora avvolta dall’incertezza.

Come sostiene anche l’allenatore del club carioca Cuca che al quotidiano brasiliano Globoesporte ha riferito: «Sappiamo che la sua permanenza qui è legata al prestito che scadrà a fine anno. Noi vorremmo tenerlo ancora, per cui faremo di tutto per rinnovare il prestito. Ma conosciamo bene le difficoltà della trattativa visto che è di proprietà dell’Inter. Renato Gaucho lo vorrebbe al Gremio? Ha buon gusto, Gabriel è un grande giocatore. Ma ora è nostro».