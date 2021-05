Allenatore Sassuolo: Pirlo non ha ancora deciso, si studiano altri profili

Il Sassuolo lavora per trovare il nuovo allenatore: nei prossimi giorni la decisione definitiva. Quattro nomi in lizza

Il Sassuolo non ha ancora messo mano al calciomercato, anche perché prima deve trovare il nuovo allenatore. Non sarà facile sostituire uno come Roberto De Zerbi e il primo nome fatto ossia quello di Andrea Pirlo, non è più il favorito come qualche giorno fa.

In risalita invece altri tre profili, sono tutti allenatori italiani. Un nome molto valido è quello di Vincenzo Italiano che però non ha ancora deciso se lasciare lo Spezia dopo una sola stagione nella massima serie. Ecco allora spuntare altre due alternative: una strada porterebbe dritta verso Giampaolo, che ha bisogno di rifarsi dopo le ultime esperienze, il quarto profilo è quello di Dionisi, in rampa di lancio dopo l’annata ad Empoli. Lo riporta Fantacalcio.it.