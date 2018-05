Fiocco rosa in casa Juve: è nata Alma Higuain

Gonzalo Higuain è diventato papà, la compagna ha dato alla luce questa mattina la piccola Alma Higuain: il messaggio della Juve

Gonzalo Higuain è diventato papà questa mattina. Fiocco rosa in casa Juventus per l’attaccante bianconero. La compagna Lara ha dato alla luce questa mattina, con parto naturale, una bambina nella clinica privata Sedes Sapientie. E’ nata Alma Higuain, tanti auguri all’attaccante argentino della Juventus e alla compagna: sia la mamma che la bambina stanno bene.

E’ stata la Juventus stessa a comunicarne l’ufficialità della nascita attraverso i propri account ufficiali sui social network. Questo il messaggio pubblicato su Twitter dalla Juventus: «E’ nata Alma Higuain! Congratulazioni alla mamma e al Pipita! E benvenuta piccolina!» a celebrare il fiocco rosa in casa bianconera. L’attaccante argentino conclude ufficialmente la stagione 2017/2018 con questa lietissima notizia per celebrare il suo secondo anno alla Juventus dopo il trasferimento dal Napoli, adesso per lui si aprono le porte del Mondiale in Russia con l’Argentina.