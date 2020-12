L’ex viola Amaral accusa Totti di razzismo: arriva la smentita di Di Livio

Torna alla ribalta Amaral che accusa di razzismo Francesco Totti: repentina arriva la smentita di Di Livio, suo compagno alla Fiorentina

Amaral, ai microfoni di Sport TV accusa Totti di razzismo citando un presunto caso relativo ad un Fiorentina-Roma: «Totti mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la m…a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma».

In esclusiva a Tuttoasroma, Di Livio smentisce quanto detto da Amaral: «Io non so che cosa gli è venuto in mente ad Amaral di dire queste cose. Io non ricordo e poi son sicuro che non è vero. Non è vero perchè è una parola pesante quindi me la sarei ricordata. Poi non è da Francesco di dire queste cose. Quindi secondo me si vuole fare un po di pubblicità e popolarità. “Questo” non ha niente da fare li in Brasile e allora deve rompere le p…e agli altri».