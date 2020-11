Ambrosini: «Ecco perchè ho deciso di non diventare allenatore»

Massimiliano Ambrosini, ex capitano e centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milannews24.com. Le sue parole

Massimiliano Ambrosini ex capitano del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24.com: queste le parole dell’attuale opinionista di Sky

Lei lo conosce bene, che tipo è Bonera?

«È un ragazzo riflessivo, intelligente e di cultura. Secondo me Bonera è anche umile, e in questo anno e mezzo ha imparato tanto. Credo che arrivi pronto all’appuntamento, ma ovviamente se il Milan dovesse perdere, non sarà mica colpa sua».

Passando a lei invece, come mai non ha scelto di fare l’allenatore come hanno scelto diversi suoi ex compagni di squadra?

«Perché non ho mai pensato di essere in grado di farlo a un livello eccelso. Mi era passato per la testa di farlo con i giovani, ma comunque mi avrebbe tolto il tempo che mi è mancato quando giocavo, cioè quello da dedicare alla mia famiglia».