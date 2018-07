Ancelotti e il nuovo ruolo: «Hamsik ha tutto per fare il regista»

Prima vittoria per il Napoli di Ancelotti che batte 4 a 0 il Gozzano in amichevole. Le parole del tecnico a fine partita

Si è chiusa con una vittoria per 4 reti a 0 la prima amichevole del Napoli 2018/2019 agli ordini di Carlo Ancelotti contro la formazione del Gozzano. Al termine della prima uscita stagionale, Ancelotti ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara giocata. Queste le sue dichiarazioni: «Abbiamo pressato molto bene in avanti ma questa è una squadra che già lo sa fare molto bene. Stiamo cercando di migliorare alcune cose e piano piano regoleremo l’aspetto tattico, è una squadra che sa già tante cose».

Prosegue ancora Ancelotti ai microfoni di Sky parlando dei singoli: «Hamsik? Ha tutto per fare bene il regista, è un calciatore dotato di intelligenza e visione di gioco, qualità e passaggio, stare vicino a lui aiuterà anche Diawara a migliorare. Ruiz voglio abituarlo a giocare anche a sinistra, può aiutare la qualità del gioco. Insigne deve giocare dove meglio si sente, non devo insegnare niente a lui, può giocare esterno e qualche volta dentro. Sarri? Gli faccio i miei auguri per l’esperienza al Chelsea, la mia la ricordo ed è stata bellissima».