Ancelotti: quanti suoi ex giocatori sono oggi allenatori grazie a lui…

Tanti dei giocatori allenati da Carlo Ancelotti sono diventati poi anch’essi tecnici. Alcuni come Conte e Zidane hanno raggiunto grandi risultati mentre altri come Brocchi e Oddo devono ancora confermarsi in questo ruolo

Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti della storia. Il tecnico di Reggiolo ha allenato quasi tutti i maggiori club europei (Juventus, Milan, Real Madrid, Paris Saint Germain, Chelsea e Bayern Monaco) e vanta nel suo palmares: uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un campionato inglese, un Community Shield, una FA Cup, una campionato francese, una Coppa di Spagna, un campionato tedesco, una Supercoppa di Germania, un Intertoto, 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe del Mondo per Club. Ancelotti, che la prossima stagione siederà sulla panchina del Napoli, è stato inoltre molto spesso uno dei tecnici più amati dai giocatori. In particolare sono stati apprezzati la sua attenzione al lavoro quotidiano, il rapporto quasi paterno con la rosa e la mentalità vincente. Con un tale modello è quindi naturale che molti dei suoi ex giocatori abbiano deciso di intraprendere anche loro la carriera di allenatore. In questa lista realizzata dal Corriere dello Sport troviamo quelli che hanno raggiunto i maggiori successi:

Gennaro Gattuso – Milan

Andriy Shevchenko – Ct Ucraina

Filippo Inzaghi – Venezia

Zinedine Zidane – Real Madrid

Massimo Oddo – ex Udinese

Alessandro Nesta – Perugia

Cristian Brocchi – ex Brescia e collaboratore di Capello in Cina

Ciro Ferrara – ex Wuhan Zall (Cina)

Clarence Seedorf – Deportivo La Coruna

Paolo Montero – Rosario Central

Antonio Conte – Chelsea

Igor Tudor – Udinese

Gianluca Zambrotta – Jiangsu Suning (Cina)

Fabio Cannavaro – Guangzhou Evergrande (Cina)

Didier Deschamps – Ct Francia

Giuseppe Pancaro – Catanzaro

Angelo Gregucci – assistente tecnico di Mancini in Nazionale

Luigi Apolloni – ex Parma