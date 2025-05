Ancelotti: «Commesso errori evidenti sui gol: questo era l’ultimo Clasico…»

Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, dopo la sconfitta subita nel Clasico con il Barcellona: «Non è andata bene, ma…»

ANCELOTTI DOPO IL CLÁSICO – «Abbiamo attaccato bene, ma abbiamo commesso errori abbastanza evidenti che ci sono costati i gol. Questo era l’ultimo Clásico della stagione, ora dobbiamo finirla nel miglior modo possibile vincendo le tre partite che restano».

LA RIMONTA SUBITA – «Dovevamo difendere meglio, oggi è evidente. Abbiamo difeso male, punto. Abbiamo regalato alcune occasioni e ci hanno puniti. Non bisogna dimenticare che ci mancavano cinque difensori».

MBAPPÉ E L’ATTACCO – «Mbappé ha fatto bene. Tutte le occasioni che abbiamo avuto sono state molto chiare, abbiamo attaccato bene alle spalle di una difesa alta. Ne abbiamo segnati tre e ce ne hanno annullati due per fuorigioco. In attacco avevamo le idee chiare. Abbiamo avuto l’opportunità di fare il 4-4 due volte. È stata una partita equilibrata e combattuta fino alla fine. Io ho visto questa partita, contro una grande squadra. Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori per atteggiamento e impegno. Non è andata bene, ma abbiamo lottato fino all’ultimo minuto».

IL CASO RODRYGO – «Rodrygo si era ripreso, ma non si sentiva bene. Non era al massimo della forma. Non c’è nessuna punizione, non ho alcun problema con lui. Ha avuto la febbre, e farlo entrare per cinque minuti senza che stesse bene sarebbe stato rischiare un infortunio».