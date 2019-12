Ancelotti riparte subito? In Premier interessa a Everton e Arsenal

Ancelotti sarebbe in volo verso Londra per incontrare una delegazione dell’Everton, ma c’è l’interesse anche dell’Arsenal

Carlo Ancelotti, dopo l’esonero del Napoli, potrebbe finire in Premier League. Come ha rivelato il Sun, Ancelotti sarebbe in procinto di incontrare una delegazione dell’Everton a Londra. La squadra di Liverpool è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo Marco Silva, esonerato per i deludenti risultati di questa stagione.

Un’altra squadra interessata all’italiano sarebbe l’Arsenal. I Gunners hanno esonerato Unai Emery a fine novembre per la posizione in classifica sotto le aspettative. Al momento siede in panchina l’ex centrocampista Fredrik Ljunberg.