Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli

Andrè Milan, Fabrizio Romano svela: «O qualcuno fa un passo indietro in questa vicenda oppure rischia veramente di saltare l’operazione»

La trattativa tra Milan e Corinthians per André, centrocampista brasiliano seguito con grande interesse dal club rossonero, ha preso una piega inattesa. Quello che sembrava un affare ormai vicino alla definizione si è trasformato in un dossier complesso, con frizioni e incomprensioni che hanno rallentato il percorso verso un accordo. Le parti coinvolte stanno cercando di ricomporre la situazione, ma il clima attorno all’operazione si è fatto più teso del previsto.

A fare il punto è stato Fabrizio Romano, intervenuto in una diretta sul suo canale YouTube. Secondo il giornalista, nonostante le difficoltà emerse, la vicenda non dovrebbe trascinarsi fino alla sessione estiva: la sensazione è che una soluzione, in un senso o nell’altro, arriverà a breve. Il Milan resta vigile e interessato, mentre il Corinthians attende sviluppi concreti per capire se l’operazione potrà davvero andare in porto.

PAROLE – «Per André siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate. Non ce la porteremo a giugno o luglio. Si risolverà a breve. Il Milan crede che il suo l’ha fatto, ha quei documenti firmati, ma non firmati dal presidente del Corinthians, sono firmati da altri dirigenti. Ma il Milan al momento non ha intenzione di modificare la sua offerta. O qualcuno fa un passo indietro in questa vicenda, o il Corinthians o qualcun altro, oppure rischia veramente di saltare l’operazione. Questo è lo stato dell’arte dell’operazione André».

«Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa vicenda. Il Milan si era mosso a fari spenti e aveva preparato tutto, documenti compresi. Poi si ci si è messo l’allenatore, ci si è messa la stampa brasiliana, ci si mettono i tifosi, ci si mette un certo Depay e capite allora che sta cambiando anche la dimensione di questa operazione. Il Milan dice che il suo l’ha fatto, o si chiude così o rischia di saltare tutto».