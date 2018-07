Pirlo, Gilardino, Batistuta e altri celebri ex giocatori hanno completato il corso da allenatore a Coverciano. Esame finale a settembre

Oggi si è chiuso il corso per allenatori “Speciale combinato UEFA B / UEFA A” dedicato agli ex calciatori professionisti. Tra i 10 partecipanti alle lezioni presso il Centro Federale dalla FIGC troviamo molti volti noti come Andrea Pirlo, Alberto Gilardino e Gabriel Omar Batistuta. I futuri allenatori dovranno sostenere l’esame finale a settembre e in caso di esito positivo potranno guidare qualsiasi formazione giovanile e le prime squadre fino alla Serie C inclusa.

«Vengo qui a Coverciano – ha commentato Pirlo sul sito della FIGC – da quando avevo quattordici anni. Qui ho completato tutta la trafila delle Nazionali giovanili, dall’under 15 fino ad arrivare alle 116 presenze con la Nazionale maggiore, ed qui che ho preparato il mondiale vinto nel 2006. Conosco tutti al Centro Tecnico Federale, dai camerieri fino a chi lavora alla reception: tornare è un po’ come sentirsi a casa. Seguire il corso allenatori ti fa aprire la mente e pensare a soluzioni su cui, magari, da calciatore, non avevi posto adeguatamente l’attenzione». Di seguito la lista di tutti gli ex giocatori che hanno partecipato al corso federale: Gabriel Omar Batistuta, Daniele Bonera, Paolo Cannavaro, Jose Antonio Chamot, Matteo Contini, Alberto Gilardino, Francelino Da Silva Matuzalem, Paolo Montero, Thiago Motta e Andrea Pirlo.