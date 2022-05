Ansaldi: «Juric è un mister forte. Siamo sempre vicini a Belotti». Le parole del difensore del Torino

Cristian Ansaldi è intervenuto ai microfoni di Torino Channel dopo la vittoria di Empoli.

PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in settimana abbiamo giocato tre partite. Ma sono contento quando vinciamo».

LUCIDITA’ – «Grazie a Dio abbiamo un mister forte, che sa aiutare tutti i giocatori. Per noi è importante avere fiducia e poter rispondere in campo quando siamo chiamati in causa».

100 GOL SERIE A PER BELOTTI – «Sì, eravamo tutti molto contenti perché sappiamo quello che lui significa per il Toro e per i tifosi. Siamo sempre vicini a lui, è importante».