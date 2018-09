Il video virale del giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, che ha rischiato una pallonata in quel di Coverciano

«Coverciano può essere anche un posto pericoloso». Ci ride su il giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, dopo aver rischiato di esser colpito da una pallonata durante gli allenamenti dell’Italia in quel di Coverciano. Il cronista della Rai, che da diversi anni segue la Nazionale come bordocampista, è stato oggetto suo malgrado di un video divenuto in breve tempo virale sulla rete e sui social network, scatenando l’ilarità degli utenti che nei commenti si sono scatenati per quanto accaduto.

Ecco cosa è successo, come mostrato dal video pubblicato dallo stesso Antinelli sul social network Twitter, durante la seduta di allenamento di ieri. Antinelli parla dalle tribune di Coverciano per registrare il servizio televisivo, mentre alle sue spalle è in corso di svolgimento la battuta di un calcio d’angolo. Cross basso, il difensore presente sul primo palo la spazza via senza pensarci su mandando il pallone direttamente in tribuna. Fortuna che il pallone, tuttavia, abbia sfiorato solamente di pochi centimetri il giornalista del tutto ignaro di quanto stesse accadendo alle sue spalle. Tutto è bene, insomma, quel che finisce bene. Svelato anche l’involontario ‘autore’ della ‘sciabolata’ finita in tribuna: è Manuel Lazzari della Spal.