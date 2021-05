Wembley EURO 2020: lo stadio potrebbe aprire a tutti, ecco da quando

Wembley si prepara ad aprire a tutti per euro 2020: lo stadio inglese potrebbe aprire a novanta mila tifosi

Wembley potrebbe accogliere 90mila tifosi durante EURO 2020, ma solamente a partire dal 22 giugno in occasione del match tra Inghilterra e Repubblica Ceca.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo sarebbe intenzionato a dare il via libera, considerando la riduzione dei casi di Covid nel Paese ma serviranno prudenza e il via libera della Uefa. Passi avanti per una fase finale aperta a un numero maggiore di sostenitori.