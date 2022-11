Mohammed Al-Owais, portiere dell’Arabia Saudita, ha vinto il premio di miglior giocatore per la sua prestazione contro l’Argentina

Il portiere dell’Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais, è stato premiato come migliore in campo dalla Fifa per la sua prestazione nel successo contro l’Argentina all’esordio in Qatar.

Il numero 21 del CT Renard è stato protagonista di una grande prestazione che ha permesso ai suoi compagni di rimanere in partita nella prima frazione di gioco e di completare la rimonta ai danni di Leo Messi nella ripresa.