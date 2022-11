Arabia Saudita, Renard: «I pianeti si sono allineati»

Le parole di Hervé Renard, allenatore dell’Arabia Saudita, sul successo della sua squadra contro l’Argentina

L’allenatore dell’Arabia Saudita, Hervé Renard, ha parlato dopo il sorprendente successo della sua squadra nell’esordio contro l’Argentina.

LE PAROLE DI RENARD – «Per riassumere tutto, oggi tutti i pianeti si sono allineati. L’Argentina è una squadra fantastica, vincitrice dell’ultima Copa America, ma il calcio è così, è pazzo, e abbiamo vinto noi. Può capitare che le motivazioni non siano al massimo quando giochi contro squadre inferiori, capita anche a noi: se sei l’Argentina e giochi contro l’Arabia Saudita non hai le stesse motivazioni di quando giochi contro il Brasile. Ora possiamo festeggiare solo per 20 minuti e basta, perché mancano ancora due partite».