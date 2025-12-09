Araújo si ferma: viaggio spirituale a Tel Aviv (con il permesso del Barça): tutti i dettagli

Lontano dal campo: il difensore Araújo a Tel Aviv per un viaggio di riflessione e fede, col benestare del Barcellona

Mentre il Barcellona si prepara alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte al Camp Nou, uno dei suoi leader difensivi, Ronald Araújo, si trova a Tel Aviv, in Israele. Il difensore uruguaiano ha ottenuto dal club un permesso di assenza a tempo indeterminato, richiesto per motivi personali e legati al suo stato mentale.

La richiesta è giunta in un momento delicato per il giocatore, anche a seguito dell’espulsione subita nella recente sconfitta contro il Chelsea. L’allenatore Hansi Flick, il direttore sportivo Deco e il presidente Joan Laporta hanno mostrato pieno supporto ad Araújo, chiedendo al contempo rispetto e discrezione sulla vicenda. Il club è concorde nel ritenere che questo sia un momento da affrontare con cautela e con il giusto sostegno, senza alcuna forzatura.

Molto credente, Araújo sta compiendo un viaggio definito “religioso e culturale”, con l’obiettivo di visitare i luoghi sacri e ristabilire il proprio equilibrio mentale. Come riportato da Diario Sport, l’intenzione è quella di ritornare in Spagna “più forte”. Intanto, la squadra si affida alle alternative per coprire il vuoto lasciato dal leader difensivo in un momento cruciale della stagione.

