Arbitro Italia Olanda: Anthony Taylor dirigerà la sfida

Arbitro Italia Olanda: sarà Anthony Taylor l’arbitro della sfida valida per la quarta giornata di Nations League

Decretato l’arbitro per la sfida di Nations League tra Italia e Olanda. Sarà il signor Anthony Taylor. Il match è in programma mercoledì prossimo alle 20:45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo e valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League.

L’arbitro inglese, come informa l’UEFA sui suoi canali ufficiali, sarà coadiuvato dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà infine Christopher Kavanagh.