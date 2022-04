L’ex arbitro Moreno torna su Italia-Corea: «Una delle mie migliori gare. Da 8.5». Le sconcertanti dichiarazioni del messicano

Byron Moreno, ex arbitro della tormentata partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali del 2002, è tornato a parlare di quella gara.

Queste le sue dichiarazioni riportate da gazzetta.it: «Una delle migliori gare in carriera, è nella top 3 delle mie prestazioni arbitrali in carriera. Mi darei 8.5. Il rosso a Totti? Inciampa e cade provando a simulare, è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso in maniera giusta. Ho rispettato le regole, le immagini sono chiare».