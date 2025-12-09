Arbitro quindicenne aggredito: un’altra domenica di follia nel calcio giovanile, la ricostruzione

Arbitro quindicenne aggredito, violenza sui campi Under 16: un’altra domenica di follia nel calcio giovanile, ecco cosa è successo

La Gazzetta dello Sport oggi dedica un approfondimento a quella che è stata un’altra domenica di ordinaria follia sui campi di calcio giovanile. La vittima questa volta si chiama Nicola, un arbitro di appena quindici anni, brutalmente aggredito al termine di una partita del campionato Under 16 tra Ginosa ed Hellas Laterza, nel Tarantino. Un episodio di violenza inaccettabile che ha spinto l’Associazione Italiana Arbitri (Aia), con il consenso dei genitori del ragazzo, a un gesto forte: pubblicare online le foto delle conseguenze dell’aggressione. Viso tumefatto, un occhio pesto e una gamba gonfia: immagini shock per mostrare a tutti la realtà di una piaga che non accenna a placarsi.



L’aggressione è avvenuta a gara conclusa, mentre Nicola rientrava negli spogliatoi. Secondo le ricostruzioni, un calciatore sedicenne della squadra ospite (l’Hellas Laterza), precedentemente sostituito, ha colpito il direttore di gara con pugni al volto e un calcio. Il giovane arbitro è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Ginosa per le cure del caso e dimesso in serata.



Immediate e dure le reazioni. L’Hellas Laterza ha subito messo fuori rosa il responsabile, definendo il gesto “intollerabile, inqualificabile e radicalmente contrario ai valori di rispetto, lealtà e sportività” del club. Il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, ha alzato la voce: «L’Aia mai resterà inerme davanti a uno scempio che continua… Chi non prova vergogna per tutto questo manca di rispetto anche verso sé stesso, e il silenzio diventa complicità». Zappi ha parlato di «grido di dolore» proveniente dalla base associativa e ha annunciato che nei prossimi giorni verranno valutate “azioni” di risposta per dire «definitivamente basta a questa vergogna, che rappresenta una vera umiliazione per il calcio italiano».



Ora si attendono i provvedimenti della giustizia sportiva e di quella ordinaria, che ha aperto un’indagine sull’accaduto. Ma le immagini del volto tumefatto di Nicola restano un monito indelebile sulla deriva violenta che troppo spesso inquina il calcio, anche quello dei più giovani.

