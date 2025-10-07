Arda Guler, che feeling con Xabi Alonso! Il talento turco domina la Liga e incanta il mondo. Le statistiche lo pongono al vertice in molte classifiche, il Real Madrid ha un nuovo campione - Calcio News 24

Arda Guler ha un grande feeling con Xabi Alonso. Una grande intesa per il Real Madrid

Arda Güler si è rapidamente affermato come la vera novità del Real Madrid di Xabi Alonso. Inizialmente, il tecnico lo aveva arretrato nella fase di costruzione del gioco, al fianco di Tchouaméni. Ora, però, lo ha “liberato”, avvicinandolo alla trequarti, una mossa che ha svelato la sua devastante capacità di incidere.

In entrambi i ruoli, l’ex talento del Fenerbahçe ha risposto con prestazioni super: nel Mondiale per Club ha registrato un gol e due assist, e la sua influenza, giocando più vicino all’area, si è moltiplicata. Questo inizio di stagione lo vede già protagonista con tre gol e quattro passaggi decisivi in appena 10 partite disputate. Marca ha proposto questa analisi sulla crescita del talento turco.

Güler, il “Diez” che migliora la squadra. «Xabi mi chiede di giocare come un ’10’, di entrare molto nel vivo del gioco, dirigere e migliorare la squadra», ha rivelato Arda. E i numeri gli danno ragione: secondo ‘Fbref’, Güler è il giocatore che genera più passaggi chiave (22) nella Liga e il settimo per numero di occasioni che si concludono con un tiro (36).

Xabi Alonso stesso, già a fine agosto, aveva intuito il potenziale del ragazzo: «Sta facendo passi avanti. Non solo per la sua qualità, che era manifesta e lo ha già dimostrato, ma per il suo modo di intendere la posizione. Il suo modo di dare stabilità, di controllare e di legare il gioco».

Un’intesa speciale con Mbappé. Güler ha sviluppato una chimica speciale con Mbappé. I due hanno “fabbricato” ben cinque dei 26 gol segnati dal Real Madrid in questa stagione. Arda ha servito l’ex PSG in quattro occasioni (nelle vittorie contro Oviedo, Levante e Kairat, e nella sconfitta contro l’Atlético), mentre Kylian ha assistito Güler nel trionfo contro la Real Sociedad.

Il miglior Under 21 al mondo in due categorie. Due recenti rapporti del ‘CIES Football Observatory’ indicano il turco come il miglior Under 21 al mondo in ben due categorie distinte.

Arda è l’Under 21 con la più alta percentuale di mantenimento del pallone “sotto alta pressione” (89%) tra le 50 Leghe analizzate dal CIES. Subito dietro di lui figurano Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland; 87,5%) e Johan Moreno (Universidad Católica; 85,7%). A chiudere la ‘top 10’ ci sono nomi più noti come Warren Zaïre (PSG; 83,8%) o Victor Froholdt (Oporto; 83,2%).

La sua squisita gestione negli spazi stretti si riflette anche nel fatto che sia l’Under 21 che ha effettuato più passaggi per lasciare un compagno più vicino alla porta rispetto a qualsiasi avversario: 0,68 per 90 minuti di gioco. Lo seguono Johan Manzambi (Friburgo; 0,62) e Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna; 0,57).

L’ex Fenerbahçe si è trasformato nella “chiave maestra” del Real Madrid di Xabi Alonso, capace di aprire qualsiasi porta. I sei gol e gli undici assist “prodotti” la scorsa stagione – il suo miglior record fino ad oggi – sono sulla buona strada per essere “carta straccia” di fronte ai numeri che sta mettendo a segno.