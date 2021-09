Argentina, Lautaro e Correa show: due gol per trascinare l’Albiceleste – VIDEO

Argentina a tinte nerazzurre nella notte nel match delle Qualificazioni Mondiali contro il Venezuela.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Nel 3-1 finale in favore della selezione Albiceleste c’è la firma sia di Lautaro Martinez che di Joaquin Correa. Il ‘Toro’, titolare nel tridente con capitan Messi e Di Maria, è stato protagonista del gol del vantaggio (freddo a battere il portiere di casa in uscita), mentre l’ex Lazio entrato nella ripresa ha siglato il centro del raddoppio dopo una bella azione corale. Tris finale ad opera invece di Angel Correa.

Messi, Lautauro and Correa link up to score the 2nd 😍 pic.twitter.com/x9BWZ8kqob

— TM (@TotaILeoMessi) September 3, 2021