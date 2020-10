Argentina, Messi in gol: «Anno difficile, la Nazionale dà serenità»

Lionel Messi ha segnato il gol decisivo nella partita tra Argentina ed Ecuador

In Sudamerica sono cominciate le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 e nella notte è scesa in campo l’Argentina contro l’Ecuador. A decidere la partita è stato Lionel Messi che ha poi parlato al termine della sfida.

«È stato un anno molto difficile a causa di tutto ciò che stiamo vivendo anche ora. L’opportunità di giocare di nuovo per la Nazionale e regalare alle persone la gioia della vittoria ti permette di rilassarsi e di ritrovare un po’ di serenità. Voglio mandare molta forza a tutti gli argentini. Sapevamo che era importante iniziare bene. Le partite a questo livello possono essere difficili e forse c’era anche un po’ d’ansia all’inizio ma l’importante è aver vinto».