Arnautovic: «Mihajlovic vincerà anche questa malattia»

L’attaccanto austriaco parla del suo rapporto con Mihajlovic e delle sua stagione fino ad ora con il Bologna

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marko Arnautovic parla della stagione attuale e del suo rapporto con il mister, Sinisa Mihajlovic

OBBIETTIVI STAGIONALI – «Volevamo stare nella parte sinistra della classifica. Adesso che non ci siamo ed è difficile arrivarci, lavoreremo per restare dove siamo. Abbiamo fatto una grande partita contro il Milan e anche contro la Samp abbiamo fatto bene»

GOL E SINISA – «È normale voler fare gol, tutti gli attaccanti lo vogliono fare. Ma io voglio aiutare i miei compagni. Non sono mai stato uno a cui piace fare tutto da solo. Sinisa lo sa, poi lui è felice quando faccio gol. sento tanto l’amore di Sinisa. ha combattuto una volta contro la malattia e ha vinto. Vincerà anche questa volta. Io ho tantissimo rispetto per quelli che pensano sempre positivo. Sinisa è così»

OBBIETTIVI FUTURI – «Due mesi fa avevo detto: l’obbiettivo è arrivare come l’Atalanta. Loro andavano in B, tornavano in A, poi arrivavano a metà classifica e ora vanno in Europa. Bisogna lavorare sul lungo periodo, ma a Bologna c’è tutto per farlo»

VECCHI E NUOVI – «Non posso dire cosa manca al bologna per fare il salto di qualità. Sono qui per aiutare, faccio il mio lavoro in campo anche per aiutare i giovani. I più vecchi devono aiutare i meno esperti e loro devono capire che le cose non le puoi rimandare»