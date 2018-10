Arnel Jakupovic, la scheda sul giovane talento classe 1998 attualmente in forza all’Empoli

Arnel Jakupovic è un giovane attaccante austriaco, classe 1998, attualmente in forza all’Empoli. Jakupovic cresce e si forme nelle giovanili dell’Austria Vienna, ma è nell’under 21 del Middlesbrough che comincia a mettere in mostra lampi di grande classe, che convincono l’Empoli a portarlo in Italia nel 2017. A gennaio 2018 passa in prestito alla Juventus per giocare nella Primavera bianconera dove sfodera diverse ottime prestazioni. Al termine della stagione fa rientro ad Empoli dove viene aggregato alla prima squadra. Arnel è inoltre in pianta stabile nel giro della nazionale under 21 dell’Austria.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome: Arnel Jakupovic

Data di nascita: 29 maggio 1998

Club: Empoli

Nazionalità: Austria

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo attuale: Attaccante centrale

Ruolo alternativo: Trequartista

Ruolo potenziale: Attaccante centrale

Piede: Sinistro

Punti di forza: Arnel Jakupovic è la perfetta incarnazione dell’attaccante moderno. Infatti è dotato di un fisico imponente, è alto 1,86 m, cui abbina una tecnica individuale sopraffina. Giocatore di grande eleganza, ama svariare su tutto il fronte d’attacco, spesso anche abbassandosi a prendere la palla sulla tre quarti. Possiede anche un buon tiro dalla distanza, che lo rende pericoloso praticamente da ogni posizione.

Punti deboli: Il ragazzo sembra essere già un giocatore completo. Tuttavia sono ancora presenti alcuni aspetti del suo gioco che possono essere migliorati. Prima tra tutti sicuramente l’efficacia. Jakupovic infatti spesso si specchia un po’ troppo, ricercando più la giocata spettacolare, a discapito di quella più efficace e utile ai fini dell’azione. Se imparasse ad essere più attento a questo aspetto potrebbe diventare un nuovo crack europeo.

POTENZIALE

Campionato ideale: Per caratteristiche tecniche e fisiche Jakupovic sembra poter essere in grado di giocare un po’ ovunque. Un campionato decisamente adatto a lui potrebbe essere la Premier League. Infatti ha già esperienza con il calcio inglese, e ha le doti tecniche e fisiche per imporsi. Anche nella Liga spagnola non dovrebbe trovare difficoltà di sorta, specie con gli ampi spazi concessi dalle difese. Forse in Italia potrebbe avere qualche difficoltà in più in un campionato molto tattico come la Serie A.

Chi ci ricorda: Guardando giocare Jakupovic il primo giocatore che viene in mente è senz’altro Zlatan Ibrahimovic. Raramente infatti si è visto un giocatore abbinare tecnica e strapotere fisico come Ibra, ma il giovane austriaco è sula buona strada per ripercorrere le orme dell’attuale attaccante del Manchester United.

Dove può arrivare: Il ragazzo sembra essere molto promettente e ad avere tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi presto anche un posto tra i grandi. Dopo quanto fatto vedere finora non ci sarebbe da stupirsi se tra qualche anno vedessimo Jakupovic giocare già in una grande squadra.

SEGNI PARTICOLARI

Arnel Jakupovic nasce in Austria il 29 maggio 1998, ma ha chiare origini bosniache. Si forma calcisticamente nelle giovanili dell’Austria Vienna, per poi andare a farsi le ossa in Inghilterra con l’under 21 del Middlesbrough. Nel 2017 l’Empoli decide di portarlo in Italia, e dopo un ottimo primo anno in toscana si trasferisce in prestito, con diritto di riscatto, alla Juventus. Al termine della stagione rientra ad Empoli dove passa in prima squadra. Inoltre ha fatto tutta la trafila nelle nazionali austriache fino all’under 21.

Arnel Jakupovic – Skills and Goals