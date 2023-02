Arsenal, Arteta: «Ecco cosa dobbiamo fare per rimanere in testa»

Le parole di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, sulla lotta per la Premier League con il Manchester City

Mikel Arteta ha parlato alla vigilia della gara di Premier League tra Aston Villa e Arsenal.

PAROLE – «So cosa dobbiamo fare per continuare a stare lassù. Abbiamo visto quale è il livello e noi dobbiamo raggiungerlo. Ci sono tante cose positive da prendere da quella che è stata la stagione fin qui, anche dalla sconfitta di mercoledì. Se vogliamo vincere il titolo il livello di efficienza deve essere alto in ogni singola partita. Bisogna riconoscere i meriti di chi ti batte ma se analizziamo la partita, siamo noi ad averla persa. L’obiettivo minimo di questa stagione? Allenarsi al massimo. Dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo essere più concreti perché per tutto quello che abbiamo creato non abbiamo i punti che ci meriteremmo. Sta a noi, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto per vincere più partite. Abbiamo un’opportunità per la posizione in cui ci troviamo e per come gioca la squadra e dobbiamo continuare su questa strada».